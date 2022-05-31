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В дом к опухшей до безобразия Нюши пришла беда: Затопило

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В дом к опухшей до безобразия Нюши пришла беда: Затопило

Певица Нюша рассказала о минувшей бессонной ночи.
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Не так давно певица стала мамой во второй раз. Теперь, помимо дочки с необычным именем Симба, она вместе с супругом воспитывает еще и сына. Очередные роды дали о себе знать: внешность артистки заметно изменилась, а из когда-то стройной красотки она превратилась в опухшую до безобразия многодетную маму. По крайней мере такой певица Нюша предстала перед поклонниками, когда вышла на связь, чтобы сообщить тревожную новость.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Весной семейство перебралось в Дубай. Свой отъезд артистка объяснила необходимостью: мол, все дело в работе мужа. А позже звезда российской эстрады заявила, что собирается переехать в Израиль. Так вот, находящуюся за бугром чету внезапно настигла беда, причем прямо глубокой ночью. Дело в том, что роскошную квартиру, в которой проживает семейство, залило водой.

"Нашу гардеробную затопило... Соседей сверху затопили. Там была огромная лужа", – поделилась новостями с поклонниками певица Нюша.

И это, как оказалось, не все ночные приключения артистки. В то же время у одного из ее детей поднялась температура, поэтому ей пришлось срочно ехать к доктору. Со всеми проблемами звезда справилась, а после призналась, что безумно устала. Так что, оставшийся день она решила посвятить себе. Например, певица Нюша отправилась на массаж, чтобы расслабиться.

Певица Нюша. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2022, 12:10 Источник: Соцсети • Требует проверки

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