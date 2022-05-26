Обрюхаченная голозадая Нюша вызвала оторопь: Разве это красиво?

В конце 2021 года Нюша родила второго ребенка. Певица подарила мужу сына, имя которого скрывают по сей день. Весной семейство улетело в Дубай. Артистка объясняла, что решение о переезде было принято из-за бизнеса ее супруга. Позже она сообщила, что намерена перебраться в Израиль.
Накануне Нюша поделилась с подписчиками в популярной социальной сети снимком. На нем певица запечатлена на последнем сроке беременности. Поклонники подумали, что знаменитость снова на сносях. "Я не поняла, это вторая беременность или третья уже?", "Я думала, она уже родила", – прокомментировали публикацию интернет-пользователи.
Конечно, артистка решила показать, как выглядела в конце прошлого года. Она предстала в белом бикини, которое слегка оголило ее зад, и серой кофточке. Внешний вид 31-летней исполнительницы хита "Цунами" взбесил публику: "Зачем нужно такую фотку выставлять? Для чего?", "Стыдно!", "Да, фото в трусах", "Почему вы думаете, что это красиво?".
Напомним, Нюша также воспитывает дочь, которую она родила от Игоря Сивова в ноябре 2018 года. Супруги назвали наследницу Симбой, поскольку им нравится мультфильм "Король Лев".