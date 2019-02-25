Как не остаться на улице при покупке квартиры

Риелторы дали советы по приобретению недвижимости. Они рассказали, в каких ситуациях покупка квартиры может стать опасной для ее потенциального владельца.

Эксперты не рекомендуют россиянам приобретать жилье, обремененное договором пожизненной ренты. В нашей стране таких предложений достаточно много. Дело в том, что таким правом обладают те, кто отказался от приватизации.

В категорию опасных объектов недвижимости входят и те, которые что были унаследованы менее трех лет назад. Опасна покупка квартиры, ранее приобретенной с использованием средств материнского капитала, сообщает Lenta.ru. В этом случае риск возникает, если хозяева вовремя не выделили детям доли. Выросший ребенок сможет претендовать на свою часть жилья.

Кроме того, риелторы не советуют покупать квартиры, принадлежащие участникам судебных споров. Они рекомендуют лучше вовсе отказаться от такой такой покупки квартиры или дождаться окончания спора. В список неблагонадежных попали и объекты, часто менявшие владельцев.

В ноябре 2018 года Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов. По мнению экспертов, такая мера грозит социальным взрывом. Говорилось о том, что должников будут выгонять из приобретенных квартир, а их имущество — выставлять на торги.