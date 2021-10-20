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Политика
Представитель ЛНР: Киев срывает экстренные заседания подгруппы по безопасности в Донбассе

Представитель ЛНР: Киев срывает экстренные заседания подгруппы по безопасности в Донбассе

Украина отказывается вести разговор с представителями Донбасса.
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Киев уже дважды сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе. Об этом рассказал полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Владислав Дейнего в телеграм-канале МИД ЛНР. По его словам, руководство Украины отказалось обсуждать вопрос освобождения представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка.

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Дейнего считает, что Киев нарушает мирные договоренности. По мнению политика, своим поведением руководство Украины лишь доказывает свою вину в похищении и незаконном удержании представителя ЛНР. Мол, власти демонстрируют свое реальное отношение к урегулированию конфликта.

Кстати, Киев оправдывает свой отказ намерением вести разговор о судьбе представителя ЛНР только с Россией, постольку Косяк имеет и российское гражданство. Дейнего назвал это откровенным абсурдом.

Ранее сообщалось о том, что Андрея Косяка взяли в плен украинские военные. В Киеве объяснили, что представителя Луганска задержали из-за того, что тот разведывал позиции ВСУ в Донбассе.

Напомним, "Дни.ру" писали об украинском военном Олеге Жданове, который заявил об уничтожении Незалежной. По его мнению, президент России был прав, когда говорил о том, что "такого государства, как Украина, нет".

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 19:36 Источник: Telegram-канал 'МИД ЛНР'

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