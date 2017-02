Трамп вышел из себя из-за несправедливости

Президент США Дональд Трамп заметил, что по отношению к нему внутри страны применяется политика двойных стандартов. На это он пожаловался на своей странице в Twitter. "Я не знаю Путина, не веду дел с Россией, но ненавистники продолжают сходить с ума", – заметил глава Белого дома. "При этом Обама пошел на сделку с Ираном – террористом №1 – и никаких проблем", – заключил он. Многие комментаторы отметили, что вопрос оказался настолько острым для американского лидера, что ему изменило самообладание.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!