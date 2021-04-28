Тата Мамиашвили (Бондарчук)

Татиана Бондарчук (Мамиашвили) – дочь известного олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили. Девочка мечтала стать актрисой, но родители настояли на серьезном образовании. Она окончила МГИМО, получив специальность международного журналиста. Татиана замужем за Сергеем Бондарчуком, сыном Федора и Светланы Бондарчук.

С Сергеем Тата была знакома задолго до того, как они решили связать себя узами брака, - их родители давно дружат. Влюбленные поженились в 2012 году. На торжество были приглашены лишь родственники и близкие друзья пары.

Благодаря замужеству девушка стала узнаваемой и популярной. Тата стала часто появляться на светских мероприятиях, демонстрируя шикарные наряды. В своих интервью жена Бондарчука неоднократно заявляла, что для нее важнее всего - семья. Молодая пара воспитывает двоих дочек – Маргариту и Веру.

Татиана не скрывает личную жизнь от общественности. Красотка охотно размещает в Instagram фотографии. На странице звезды можно увидеть как ее собственные снимки, так и семейные фотоотчеты.