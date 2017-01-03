На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины раненого альпиниста

Сотрудникам МЧС на Эльбрусе удалось извлечь из расщелины альпиниста. По предварительным данным, пострадавший отделался легкими ушибами и ссадинами в результате падения.

Альпиниста доставили в медпункт. "Спортсмен живой, в сознании, медики осмотрят его и в случае необходимости направят в ближайшую районную больницу", – сообщил источник Life.ru в экстренных службах.