Полиция Бельгии ищет бомбы на городских возкалах

Правоохранительные органы Бельгии были подняты по тревоге после сообщений о бомбах сразу в трех общественных местах. По предварительным данным, взрывные устройства могут находиться в здании двух городских вокзалах (в Шарлеруа и Льеже), а также во дворце правосудия.

Вокруг сооружений было установлено оцепление, ближайшие улицы перекрыты, сообщает сетевое издание m24.ru. Полиция ведет поиск взрывных устройств.