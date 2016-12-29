Полиция Бельгии ищет бомбы на городских возкалах

Правоохранительные органы Бельгии были подняты по тревоге после сообщений о бомбах сразу в трех общественных местах. По предварительным данным, взрывные устройства могут находиться в здании двух городских вокзалах (в Шарлеруа и Льеже), а также во дворце правосудия.
Вокруг сооружений было установлено оцепление, ближайшие улицы перекрыты, сообщает сетевое издание m24.ru. Полиция ведет поиск взрывных устройств.
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