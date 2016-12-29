Террористы обстреляли посольство России в Дамаске

Посольство России в Сирии подверглось обстрелу со стороны боевиков. Неизвестный выпустили мину, которая упала у входа в консульский отдел на территории дипмиссии. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.

В Министерстве иностранных дел страны назвали такие провокации недопустимыми. "Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР (Сирийской Арабской Республики – Прим. ред.) должны быть пресечены" – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Напомним, похожее нападение на это же посольство было совершено 28 ноября. Тогда в сторону дипмиссии было выпущено два снаряда – один из них упал на территории ведомства, но не разорвался.