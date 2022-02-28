Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 7 марта

Первая неделя весны в Москве будет полна интересных событий. Сориентироваться в них поможет обзор "Дни.ру".

ПРЕМЬЕРА

"На всякого мудреца довольно простоты"

"На всякого мудреца довольно простоты" – одна из самых ярких комедий Алексея Островского. Прошло более полутора веков со времени ее создания (1868 год), а пути в "высшее общество" для многих остались все те же, разве что соискателей стало в разы больше. Как молодому человеку выбиться в люди? Подстроиться под "нужного" человека, вовремя ему польстить, угодить, найти себе богатого покровителя, стать вхожим в его круг, получить несколько выгодных карьерных предложений, наконец, заключить выгодный брак. Про это интересно рассказывает режиссер Анатолий Шульев в одной из главных премьер сезона.

6 марта, театр имени Вл. Маяковского.

"Мама"

Пьесы французского драматурга Флориана Зеллера из его "семейной трилогии" – "Папа", "Мама", "Сын" – сегодня у всех на устах и это понятно: его драмы посвящены проблемам современной семьи и задевают каждого. Они попадают в болевую точку времени, говорят о том, что ментальное здоровье сегодня – как тонкий лед, который в любой момент может разлететься вдребезги под напором жизни. Героине пьесы "Мама" – женщине на грани нервного срыва, чьи дети выросли и живут своей жизнью, а муж заметно отдалился – не сострадать невозможно. Спектакль Егор Трухина с Марией Зориной в главной роли станет для многих потрясением.

2 марта, МХТ им. Чехова (Новая сцена).

ДЕТЯМ

"Большие приключения маленькой Бабы-Яги"

В центре постановки – веселая, добрая, озорная, но справедливая ведьмочка, которая нарушает все правила, принятые в обществе колдунов и ведьм. Она непоседливая и юная, и ей всего-то 127 лет от роду. Однажды колдунья получает задание стать хорошей ведьмой всего за один год. Такое взыскание было сделано ей за всевозможные проделки и шалости. Старый мудрый ворон Абрахас берется помочь маленькой Бабе-Яге стать доброй волшебницей, а не злющей ведьмой, как ей написано на роду. Но с переменами пока ничего не получается, а самое обидное то, что виновнице закрыт теперь доступ главный магический праздник — Вальпургиеву ночь. Спектакль поставлен по мотивам произведения немецкого писателя Отфида Пройслера "Маленькая Баба-яга". Теперь эта увлекательная история оригинально переосмыслена Московским театром иллюзии.

5 и 6 марта, "КЦ Зодчие".

ВЫСТАВКА

"Дети Солнца"

Уникальность выставки в том, что авторами картин – подлинных произведений искусства – являются дети из детских домов и SOS деревень, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Этот потрясающий и не похожий на другие проект призван не просто оказывать финансовую помощь детским домам, но и направлен на социальную адаптацию детей-сирот посредством изобразительного искусства. Под руководством профессионального художника ребята пишут картины, которые затем оказываются в центре внимания. Получая новый опыт, знания и навыки, а главное, эмоции, заботу и поддержку, ребята раскрывают свой творческий потенциал и обретают веру в себя.

1 марта, Et Cetera.

"Современное искусство"

Здесь будут представлены работы актуальных российских художников, дизайнеров, а также предметы из новых коллекций от российских и иностранных компаний. Более 50 экспонатов (инсталляции, картины, скульптуры) разместятся на площади 300 кв. м. Среди участников выставки — один из основоположников цифрового искусства в России Константин Худяков; почетный академик Российской академии художеств, фотограф Константин Марков; медиа-художник, композитор, представитель направления science art Тарас Машталир; один из основателей направления “Систематизм” Андрей Верещагин; стрит-арт художник Дмитрий Шмель; художник Марина Худякова и другие.

С 1 марта, галерея “Твинстор”.