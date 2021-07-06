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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Культурная жизнь в столице не замирает даже летом. "Дни.ру" подготовили обзор самых интересных событий в Москве – их точно нельзя пропустить!
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ПРЕМЬЕРА

"Страсти по Бумбарашу"

Этот спектакль можно без преувеличения назвать легендарным, знаковым, веховым. Когда в 1993 году он появился в афише театре Олега Табакова, то попасть было на него невозможно – билеты продавались на несколько месяцев вперед. Ведь казалось, это и есть те самые новые формы, появления которых ждали со времен Чехова. Постановка шла с аншлагами 18 лет. И сегодня после паузы возвращается на сцену. Но сравнивать две версии было бы неправильно. Новые актеры, новые декорации, новое звучание – режиссер Владимир Машков сделал новый спектакль, сохранив былую силу, энергетику и мощь. История побывавшего на гражданской войне Бумбараша рассказана при помощи стихов Юлия Кима и музыки Владимира Дашкевича. И с таким сумасшедшим драйвом и задором, что кажется, будто бы два часа несешься на американских горках – дух захватывает на каждом повороте. В итоге про "Бумбараша" опять говорит вся Москва. Хотя билеты довольно дорогие (от 6 до 16 тысяч), но увидеть этот спектакль нужно обязательно!

9, 10 июля, театр Олега Табакова.

Фото: Ксения Бубенец

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

За 19 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более миллиона человек! Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.В этом году в репертуаре "Сезонов" 11 классических балетов. Cреди них три балета на музыку Петра Чайковского: "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях великих отечественных хореографов – Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

РАМТ, ballet-letom.ru

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Земляничная поляна"

Кинотеатр "Художественный" покажет один из важнейших фильмов в истории мирового кинематографа — драму "Земляничная поляна" Ингмара Бергмана. Показ состоится в день рождения выдающегося шведского режиссера. Это первых фильмов в истории кино, в котором режиссер смело и подробно исследует личное пространство. Уже после успеха ленты Бергмана мир увидит и полюбит "Четыреста ударов", "8 с половиной", "Зеркало" и другие шедевры, пронизанные исповедальными мотивами.

14 июля, кинотеатр "Художественный".

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

Александр Князев

В рамках музыкального фестиваля "Лето в соборе" выступит заслуженный артист России Александр Князев. Выдающийся музыкант, один из самых харизматичных, темпераментных и интересных исполнителей своего поколения Александр Князев известен как виолончелист, органист и пианист. В его органном репертуаре значительное место занимает музыка И. С. Баха – именно ее он представит на историческом органе. В программе – хоральные прелюдии из "Органной мессы" и "Маленькой органной книжечки": они дают возможность познакомиться со всем разнообразием образов музыки Баха и бесконечными выразительными возможностями инструмента.

10 июля, Кафедральный собор свв. Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Голубой щенок"

В музыкальном спектакле режиссера Никиты Владимирова прозвучат знакомые по одноименному мультфильму песни Юрия Энтина и Геннадия Гладкова. Это история о приключениях необыкновенного щенка небывалого цвета. А началась она на острове брошенных собак, где все знают, что каждый сам за себя. Но щенок, которого дразнят "голубое ухо, голубое брюхо", несмотря на обиды, мечтает завести друзей, верит в добро и не теряет оптимизма. Удивительные приключения, веселые истории, танцы и песни – в восторге будут и дети, и взрослые!

11 июля, театр Олега Табакова.

Фото: Ксения Бубенец

СКОРО

"Лето, Зима и Весна священная"
Хореографа Артура Питу называют "Дэвидом Линчем в танце". В его постановках не только музыка и танец, но запахи, предметы, причудливая игра света и тени, вода, ветер создают атмосферу в зале и внутреннее напряжение в каждом зрителе. Спектакль "Лето, Зима и Весна священная" – напряженный, интуитивно-инстинктивный, немного безумный, гнетущий, но полный надежды, имеет все шансы выйти за рамки простого танцевального представления и стать тотальным эмоциональным опытом за гранью рационального. В спектакле звучит "Весна священная" Игоря Стравинского (в исполнении Большого симфонического оркестра Польского радио, дирижер Богдан Водичко) и музыка, написанная британским композитором Фрэнком Муном, специально для постановки "Лето, Зима и Весна священная".

26-27 августа, балет "Москва" на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда.

Фото: пресс-служба

"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"

Осенью 2021 года самая веселая бродвейская театральная комедия всего на 8 показов возвращается на сцену Театра МДМ и на 7 показов – в Санкт-Петербург. Это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады, в котором нет правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.  В постановке занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.

С 21 по 28 сентября, МДМ.

Фото: пресс-служба

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 10:56

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