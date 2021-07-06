Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Культурная жизнь в столице не замирает даже летом. "Дни.ру" подготовили обзор самых интересных событий в Москве – их точно нельзя пропустить!

ПРЕМЬЕРА

"Страсти по Бумбарашу"

Этот спектакль можно без преувеличения назвать легендарным, знаковым, веховым. Когда в 1993 году он появился в афише театре Олега Табакова, то попасть было на него невозможно – билеты продавались на несколько месяцев вперед. Ведь казалось, это и есть те самые новые формы, появления которых ждали со времен Чехова. Постановка шла с аншлагами 18 лет. И сегодня после паузы возвращается на сцену. Но сравнивать две версии было бы неправильно. Новые актеры, новые декорации, новое звучание – режиссер Владимир Машков сделал новый спектакль, сохранив былую силу, энергетику и мощь. История побывавшего на гражданской войне Бумбараша рассказана при помощи стихов Юлия Кима и музыки Владимира Дашкевича. И с таким сумасшедшим драйвом и задором, что кажется, будто бы два часа несешься на американских горках – дух захватывает на каждом повороте. В итоге про "Бумбараша" опять говорит вся Москва. Хотя билеты довольно дорогие (от 6 до 16 тысяч), но увидеть этот спектакль нужно обязательно!

9, 10 июля, театр Олега Табакова.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

За 19 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более миллиона человек! Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.В этом году в репертуаре "Сезонов" 11 классических балетов. Cреди них три балета на музыку Петра Чайковского: "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях великих отечественных хореографов – Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

РАМТ, ballet-letom.ru

ФИЛЬМ

"Земляничная поляна"



Кинотеатр "Художественный" покажет один из важнейших фильмов в истории мирового кинематографа — драму "Земляничная поляна" Ингмара Бергмана. Показ состоится в день рождения выдающегося шведского режиссера. Это первых фильмов в истории кино, в котором режиссер смело и подробно исследует личное пространство. Уже после успеха ленты Бергмана мир увидит и полюбит "Четыреста ударов", "8 с половиной", "Зеркало" и другие шедевры, пронизанные исповедальными мотивами.

14 июля, кинотеатр "Художественный".

КЛАССИКА

Александр Князев

В рамках музыкального фестиваля "Лето в соборе" выступит заслуженный артист России Александр Князев. Выдающийся музыкант, один из самых харизматичных, темпераментных и интересных исполнителей своего поколения Александр Князев известен как виолончелист, органист и пианист. В его органном репертуаре значительное место занимает музыка И. С. Баха – именно ее он представит на историческом органе. В программе – хоральные прелюдии из "Органной мессы" и "Маленькой органной книжечки": они дают возможность познакомиться со всем разнообразием образов музыки Баха и бесконечными выразительными возможностями инструмента.

10 июля, Кафедральный собор свв. Петра и Павла.

ДЕТЯМ

"Голубой щенок"

В музыкальном спектакле режиссера Никиты Владимирова прозвучат знакомые по одноименному мультфильму песни Юрия Энтина и Геннадия Гладкова. Это история о приключениях необыкновенного щенка небывалого цвета. А началась она на острове брошенных собак, где все знают, что каждый сам за себя. Но щенок, которого дразнят "голубое ухо, голубое брюхо", несмотря на обиды, мечтает завести друзей, верит в добро и не теряет оптимизма. Удивительные приключения, веселые истории, танцы и песни – в восторге будут и дети, и взрослые!

11 июля, театр Олега Табакова.

СКОРО

"Лето, Зима и Весна священная"

Хореографа Артура Питу называют "Дэвидом Линчем в танце". В его постановках не только музыка и танец, но запахи, предметы, причудливая игра света и тени, вода, ветер создают атмосферу в зале и внутреннее напряжение в каждом зрителе. Спектакль "Лето, Зима и Весна священная" – напряженный, интуитивно-инстинктивный, немного безумный, гнетущий, но полный надежды, имеет все шансы выйти за рамки простого танцевального представления и стать тотальным эмоциональным опытом за гранью рационального. В спектакле звучит "Весна священная" Игоря Стравинского (в исполнении Большого симфонического оркестра Польского радио, дирижер Богдан Водичко) и музыка, написанная британским композитором Фрэнком Муном, специально для постановки "Лето, Зима и Весна священная".

26-27 августа, балет "Москва" на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда.

"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"

Осенью 2021 года самая веселая бродвейская театральная комедия всего на 8 показов возвращается на сцену Театра МДМ и на 7 показов – в Санкт-Петербург. Это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады, в котором нет правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену. В постановке занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.

С 21 по 28 сентября, МДМ.