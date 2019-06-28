Главные события Москвы

Обзор столичных мероприятий от "Дни.ру" – отличный способ узнать, что интересного будет происходить в городе в ближайшее время. Проводите свой досуг ярко!

28 июня, пятница

В Театриуме на Серпуховке состоится показ мюзикла "Хищники" по мотивам повести А. П. Чехова "Драма на охоте". Зрители увидят удивительную историю о скуке и невероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда все моральные рамки расплывчаты и нет никакой четкости. Эта музыкально-драматическая постановка позволит каждому зрителю взглянуть на себя и окружающих под новым углом и еще раз ответить на вопрос: где черта, за которую нельзя заступать в погоне за целью? В ролях звезды жанра мюзикл и молодые яркие артисты: Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.

В Евангелическо-лютеранском Кафедральном Соборе святых Петра и Павла на открытии фестиваля GLORIA прозвучит гениальная музыка Иоганна Себастьяна Баха, а также строки из его писем. Невероятная атмосфера – гарантирована! Выступают Даниэль Зарецкий (орган), Татьяна Ланская (сопрано), Александра Дурсенева (меццо-сопрано), Иван Ипатов (фортепиано), Владимир Кошевой (художественное слово).

29 июня, суббота

В дворце спорта "Мегаспорт" выступит южнокорейский бойзбенд "NCT 127", один из лидеров жанра "Korean pop". Сегодня "k-pop" находится на пике популярности, группы этого направления имеют самые большие фан-клубы и ставят абсолютные рекорды продаж во всем мире. Название коллектива расшифровывается как "Neo Culture Technology", что отражает идею неограниченного количества участников, объединенных в саб-группы – "юниты", а цифры 127 – долготу в координатах Сеула. Песни коллектива стабильно занимают лидирующие места в разнообразных чартах.

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Лес, ведьма и горящий шкаф". Как говорят создатели, это "веселый хоррор для детей и их родителей" по опере Э. Хумпердинка "Гензель и Гретель". "В первоначальном виде – это довольно мрачная история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у ведьмы, – говорит режиссер Надежда Бахшиева. – В нашем спектакле центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья – это самое главное. Так же, как и добро. Наш "веселый хоррор" напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение".

В пространстве "Куб" дизайн-завода Флакон стартует выставка художника Маркуса Мартиновича "Я тут. Я с тобой". Публику ждет тотальная инсталляция в трех частях, которая посвящена искусству взаимодействия человека с внешним миром. Маркусу Мартиновичу всего 12 лет, он русско-немецкий художник с аутизмом. Первая его выставка состоялась в возрасте семи лет. Его работы выставлялись в девяти групповых и семи персональных выставках в России, Германии и Великобритании.

30 июня, воскресенье

В парке "Красная Пресня" пройдет второй фестиваль Абхазии "Апсны". Гостей ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов. Среди них музыкант Александр Шоуа, ансамбли "Амцабз" и "Алон" и оперные певцы. Также желающие смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. В программе – импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука и дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин. А еще будут организованы уроки абхазского языка, кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах "адаул".

1 июля, понедельник

В РАМТ начинается традиционный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". В самом центре столицы публику ждет нетленная классика в режиме нон-стоп: ежедневно в течение двух месяцев на сцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. 1 и 2 июля первой показанной постановкой по традиции станет главный русский балет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского академического театра оперы и балета. У зрителей есть уникальная возможность увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов (продолжительность 3 часа 15 минут). Редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер самарской балетной труппы Юрий Бурлака. 4 и 5 июля Самарский театр оперы и балета представит "Спящую красавицу" в постановке лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой. Всего же в этом году в репертуаре "Сезонов" десять известных классических балетов – в том числе "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта".

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Укрощение строптивой" по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира. Кому везет в любви больше умным девушкам или красивым? В этой постановке обе сестры и умны, и хороши собой. Только вот одна добрая, а другая дерзкая – но ей тоже хочется урвать свой кусочек женского счастья. Данная версия не придерживается строгой классической формы и порадует тех, кому не чужды веселье и смелые эксперименты.

2 июля, вторник

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Альба Молина вместе с замечательными музыкантами. Ей посчастливилось родиться у легендарной пары – Лоле Монтойя и Мануэля Молины, чье имя связано с расцветом авангардного фламенко ("нуэво-фламенко") в 1970-е годы. Знаменитый "трубадур фламенко" Мануэль Молина создал собственный гитарный стиль, в котором к наследию фламенко примешивались иные влияния – от традиционных марокканских ритмов до психоделического блюз-рока Джими Хендрикса. Альба Молина стала одной из самых популярных кантаор современности, которую охотно приглашают в свои проекты звезды фламенко. В Москву певица приедет с программой, записанной для Universal на диск в 2016 году и посвященной памяти отца. В альбом вошли треки из репертуара Лоле и Мануэля, которые Альба исполняет с гитаристом Хоселито Аседо.

Со 2 июля по 25 августа на сцене театра МХАТ им. Горького "Русский классический театр балета" будет показывать знаменитый балет "Лебединое озеро" в сопровождении "Русского Филармонического оркестра". Всего сто спектаклей за пятьдесят пять дней. Зрителей ждут масштабные декорации, роскошные костюмы и высокое мастерство артистов. Снискав всеобщее признание своим неповторимым почерком и высокой исполнительской культурой, театр готов открыть ценителям классики великолепие мира танца и бессмертное духовное наследие отечественной и мировой культуры.

3 июля, среда

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы. Коллектив исполняет не только национальные шотландские и ирландские мелодии, но и музыку самых разных направлений – джаз, рок, русские народные песни, популярную классику. Каждый концерт оркестра украшают оригинальные постановочные номера. В программе – вся жанровая палитра мировой музыки: искрометные переложения взрывного рока, современной, классической и народной музыки, сделанные специально для оркестра шотландских волынок. Зрителей также увидят экстремальные бои на мечах в исполнении лучших российских боевых мастеров исторического и сценического фехтования Клуба исторической реконструкции "Серебряный волк".

В Соборной палате пройдет концерт "Великие сонаты Бетховена. Аппассионата". Солист – Никита Мндоянц (фортепиано). Никита родился 31 марта 1989 года в Москве в семье музыкантов. Он получил образование как пианист и композитор в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, Московской консерватории и аспирантуре. Мндоянц является победителем Международного конкурса пианистов в Кливленде (США) (2016 год), Международного конкурса пианистов имени И. Я. Падеревского в Польше (2007) и финалистом Международного конкурса им. Вэна Клайберна в США (2013).

4 июля, четверг

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема с программой "Солнце! Лето! Джаз!". Зрителей ждет неустаревающая высокая джазовая классика и шедевры мюзикла, мировые хиты и любимые мелодии советских композиторов. В этом году оркестр отметил свое 85-летие, в очередной раз подтвердив статус самого "долгоиграющего" биг-бэнда в мире. В этот вечер вместе с оркестром выступят яркие джазовые вокалистки Светлана Прушинская и Тамара Рэйвен.

А в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "От Бетховена до Пьяццоллы". На сцену выйдет ансамбль солистов "Эрмитаж". В концерте принимают участие: пианист Михаил Турпанов – лауреат многих международных конкурсов и участник престижных международных фестивалей; виолончелист Евгений Румянцев – лауреат XIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского, победитель II Международного конкурса виолончелистов им. А.И. Хачатуряна (Ереван).