5 простых правил ресторанного этикета

Еда вне дома перестала считаться чем-то особенным. Для экономии времени многие предпочитают заказывать еду с доставкой, а выходные проводить не за плитой, а в уютном ресторане. И это неудивительно: с каждым годом появляется все больше мест с оригинальным интерьером, качественным обслуживанием и аппетитной кухней.

Для того, чтобы ваш обед прошел максимально комфортно, важно знать некоторые правила этикета за столом. Эксперты cлужбы кейтеринга Сorso Catering поделились с читателями "Дни.ру" основными правилами языка столовых приборов. Это позволит избежать неточностей в общении с официантом и быть максимально уверенным в кругу малознакомых людей или деловых партнеров.

"Уносить не надо!"

В обязанности официантов входит поддержание порядка за столом. Если вы ушли и оставили недоеденное блюдо без опознавательных признаков, официант может взять тарелку и заменить ее на чистую. Чтобы избежать неловкого момента, вам стоит сложить приборы так, как указано на картинке.

"Трапеза закончена!"

Для того, чтобы дать официанту понять, что тарелку можно уносить, просто положите вилку и нож параллельно друг другу. Острие ножа и зубцы вилки при этом должны смотреть вверх, а ручки находится внизу.

"Хочу приступить к следующему блюду!"

Если ваша тарелка пуста, и вы хотите попробовать следующую позицию из вашего заказа, не стоит сидеть и грустить в ожидании. Подайте официанту знак, просто сложив вилку с ножом крест-накрест.

"Мне было невкусно!"

Не всегда блюдо соответствует нашим гастрономическим предпочтениям, а официант обслуживает не так быстро, как хотелось бы. Если вы стесняетесь озвучить свои неоправданные ожидания вслух, просто сложите приборы крест на крест, так чтобы нож касался зубцов вилки.

"Мне все очень понравилось!"

Блюдо было вкусным? Покажите свое знание азбуки столовых приборов и сложите нож и вилку горизонтально, параллельно друг другу. Будьте уверены, что комплимент не останется незамеченным!