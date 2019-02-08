Рецепт диетических кексов с курагой и орехами
Вам понадобится
ЗОЖ-вариант: 150 граммов безглютеновой или овсяной муки, 160 мл миндального молока, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, сироп агавы, курага, орехи миндальные, разрыхлитель, корица.
Классический набор ингредиентов: 150 граммов муки, 160 мл молока, 1 яйцо, 100 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла, курага, грецкие орехи, разрыхлитель, корица.
Способ приготовления
Масло сливочное – растопить, смешать с яйцом и сахаром, влить в смесь молоко.
Отдельно перемешать твердые и сыпучие продукты. Муку просеять, в нее добавить разрыхлитель, корицу, курагу и орехи. Влить жидкие ингредиенты в муку.
Как следует все перемешать. Формочки для кексов слегка смазать маслом (или использовать специальные бумажные формы). Влить тесто в формы, заполнив их на 2/3 и выпекать при 180-200 градусах (в зависимости от духовки) примерно 20 минут.
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