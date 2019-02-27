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Lifestyle

7 грубых ошибок на собеседовании

Фото: www.globallookpress.com
Жанна Лурье

Жанна Лурье блогер

 Бизнес-консультант, коуч.
Есть несколько ошибок, которые не оставляют соискателю ни малейшего шанса получить работу. Фатальные промахи на интервью – в подборке "Дни.ру".
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Невнимательное отношение к вакансии

Ответьте честно на вопросы: насколько внимательно вы прочитали объявление о вакансии?  Действительно ли вам интересна это работа? Насколько вы соответствуете заявленной должности? Довольно часто соискатели, не вдумываясь особенно в смысл объявления, отвечают на все подряд, а затем колесят по собеседованиям по принципу "Главное попасть, а там разберемся". Разумеется, это пустая трата времени как претендента, так и рекрутера, который с первой же минуты общения поймет, что человек сам не знает, чего хочет. Внимательно изучите вакансию, компанию-работодателя, почувствуйте в себе желание и силы работать именно там, и ваше настроение непременно оценят.

Несоответствующий внешний вид

Очевидно, что одежда, выбранная для собеседования, должна быть опрятной. Но есть и другие нюансы во внешнем виде, которые многое могут рассказать о вас. Ваша задача – обыграть свой образ так, чтобы впечатление осталось положительным.

Фото: www.globallookpress.com

Если вы претендуете на  творческую позицию, стоит подумать, какие детали одежды аккуратно намекнут на креативность и оригинальность мышления. Если вы намерены стать руководителем и утверждаете, что неплохо зарабатывали на предыдущем месте, ваша одежда не должна быть дешевой. Добротный черный, серый или синий деловой костюм – идеальное решение. Возможно, у вас есть талисман, который приносит удачу,  – берите смело, он придаст уверенности.    

Опоздание больше, чем на 15 минут

Как сказал Бенджамин Франклин: "Помни, что время – деньги". Время – это еще и ресурсы, если вы не умеете распоряжаться своими ресурсами и не понимаете их ценность, то и ресурсы компании ценить не будете. Так думает рекрутер. Приходите за 10-15 минут до начала собеседования – для того чтобы оценить обстановку и привести в порядок свой внешний вид. Заранее изучайте карты, стройте маршруты. С современным трафиком, возможно, имеет смысл отправиться на собеседование на метро.

Негативная оценка предыдущего работодателя

Конечно вас, спросят о том, почему вы уволились с прошлого места работы. Ответ стоит придумать заранее. И лучше, если он не будет таким: "Компания ужасная, зарплата черная, да и ту не платят. Коллектив склочный, начальник тупой. Скорее бы закрыли эту шарашкину контору".

Реакция рекрутера на такую исповедь будет совсем не такой, как вы рассчитываете. Ему вас не жаль. Он логично заподозрит, что раз вы так отзываетесь о компании, которая вас кормила, значит, и о новом месте будете говорить нечто подобное.

На вопрос о причине увольнения рекомендую отвечать нейтрально: "Уровень моих компетенций повысился, а уровень дохода остался прежним. Сейчас в компании нет возможности карьерного роста и индексации заработной платы, поэтому, к сожалению, я вынужден искать новое место работы".

Фото: www.globallookpress.com

Излишняя болтливость

Понятно, что никому не хочется произвести впечатление буки, а нужно, наоборот, расположить собеседника к себе, показаться открытым, позитивным, интересным человеком. Известное выражение о положительном впечатлении, которое можно произвести только один раз, со многими играет злую шутку. Соискатели начинают вести себя чересчур самоуверенно, пытаются вспомнить все свои успехи и достижения, не только в работе, но и в спорте и личной жизни.  

Ваша задача – сохранять баланс. Быть открытым, но сообщать не  больше, чем спрашивают. Рассказ о себе на 5-7 минут подготовьте заранее. Не надо его зубрить, как в школе, – это смешно. Подготовьтесь к тому, что вам могут задавать и каверзные вопросы, чтобы проверить умение держать удар.

Высший пилотаж – узнать об увлечениях человека, который будет проводить интервью. Это можно сделать через знакомых, которые работают в этой сфере, а еще проще – через социальные сети. Расскажите, что вы любите группу Depeche Mode или бокс, если это соответствует увлечениям собеседника. Улыбайтесь!

Манипуляции

Глупые соискатели пытаются давить на жалость: рассказывают про пять детей, съемную квартиру, ипотеку и прочие тяготы жизни. Умные читают без разбора всю доступную литературу по НЛП и влиянию на сознание людей, и применяют ее на практике, устраиваясь на работу. Не стоит этого делать – эйчарам, скорее всего, прекрасно знакомы все эти модные методы. Поняв, что вы осознанно манипулируете, вам откажут. Провокаторы и манипуляторы компаниям не нужны, они дестабилизируют работу команды.

Фото: www.globallookpress.com

Бывает и так, что сам рекрутер провоцирует наивного кандидата на излишнюю откровенность, может проявить агрессию и недоверие (особенно, если интервью проводят два человека, вспоминаем известный метод "плохого и хорошего полицейского"). Помните, что собеседование – это своеобразная игра, квест, который можно успешно пройти, если сохранять разум холодным и не идти на поводу у эмоций.

Готовность на все

Возможно, что вы давно ищите работу, несколько месяцев живете в кредит, финансовые запасы истощены и вы согласны на любую работу. Рекрутер обязательно заметит это на собеседовании по вашим голодным глазам, угодливым кивкам на предложение совмещать сразу несколько должностей.  Многие нечестные компании в рамках кризиса экономят на сотрудниках. Например, на позицию PR-менеджера берут одного человека, который выполняет работу троих: организует мероприятия, публикации в СМИ и ведет смм-направление. Несовместимость такой работы с нормальной жизнью очевидна: одна и та же вакансия регулярно появляется на рекрутинговых сайтах.

Даже если в отчаянном положении, сохраняйте лицо. Объясните, что готовы приступить к делу, но четко определите функционал.  Не жалуйтесь, что полгода сидите без работы. Разве такое может произойти с ценным кадром?

Не соглашайтесь на копеечную зарплату, даже если это, кажется, единственный вариант. Посчитайте, сколько денег из нее будет уходить на проезд на общественном транспорте, обеды, одежду, особенно если должность представительская и предполагает выезды, переговоры, а это всегда расходы. Не работайте далеко от дома, два часа туда и два обратно – это преступление по отношению к себе и собственному времени.   

Подготовьте со своей стороны несколько, возможно даже, провокационных вопросов для рекрутера. В конце концов, это ваше будущее, и стоит знать заранее обо всех минусах, которые есть в компании (отсутствие социалки, платная парковка, черная зарплата, работа на декретной вакансии и прочее). По сути, вы продаете компании себя и свой опыт. Не стоит его обесценивать.    

27 февраля 2019, 10:35

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