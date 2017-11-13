Фотография голой актрисы Хлои Морец утекла в Сеть

Злоумышленники "слили" в Сеть интимные фотографии знаменитой актрисы Хлои Морец. 20-летняя звезда делала пикантные селфи.

На снимке, опубликованном на сайте Celeb Jihad, видно, как полностью обнаженная девушка снимает себя в ванной. Всего лица на фотографии нет, поэтому злоумышленники, для того чтобы доказать, что это действительно знаменитая голливудская актриса, сравнивают татуировки.

На "слитой" фотографии виден фрагмент татуировки под грудью и на бедре девушки. Несмотря на то что на скандальном снимке изображения на теле актрисы почти не попали в кадр, хакеры уверяют, что это те же самые надписи, которые изображены на теле 20-летней Хлои.

Морец начала карьеру в восьмилетнем возрасте. Она сыграла в триллере "Ужас Амитвилля". Интересно, что на премьеру будущую звезду не пустили – возрастное ограничение фильма не разрешало просмотр лицам, не достигшим 18 лет.

После успеха ленты Хлоя Морец начала активно сниматься, и в 2010 году приняла участие в картине, которая сделала ее знаменитой. Фильм Мэттью Вона "Пипец" стал блокбастером, а 13-летняя актриса получила несколько престижных наград. После этого ее ждал успех. Бюджеты ее фильмов становились все больше, а партнеры – все известнее. Хлоя Морец успела сыграть с такими звездами, как Николас Кейдж и Дензел Вашингтон.

Публикация от Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) Окт 17 2017 в 6:49 PDT

Это не первый скандал, который произошел с девушкой в ноябре. Недавно знаменитый стендап-комик Луис Си Кей, который выступил режиссером новой картины с участием Морец, признался в том, что несколько раз мастурбировал в присутствии других женщин. После этого его фильм "Я люблю тебя, папочка", в котором снялась Хлоя, отказались распространять в прокате большинство кинотеатров Америки.