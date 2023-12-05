Внушает ужас: "Слово пацана" (18+) проверят в СК и РКН

Создателей сериала начали обвинять в нарушении российского законодательства. Якобы действия актеров негативно влияют на подростков. Так ли это? Проверят компетентные органы.

Фильмы, действительно, могут влиять на человека. При этом адекватная личность способна отделять реальность от вымысла, а добро от зла. В этом уверены и создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Их уже успели напрасно обвинить в провокации, пишкт телеканал "360". Региональные и федеральные источники растиражировали информацию о негативном влиянии ленты на подростков из Иркутска. Якобы, герои фильма, скопировали поведение героев и совершили тяжкое преступление.

Дни.ру разобрались в ситуации. Оказалось, что ныне обвиняемые молодые люди в возрасте от 15 до 21 года и ранее характеризовались негативно. некоторые из них и вовсе имели проблемы с законом. Смотрели ли они популярный сериал? Не исключено. Пошли ли на преступление из-за желания скопировать главных героев? Очевидно, что нет.

Сейчас общественные деятели, как пишет RT, требуют проверить сериал на соответствие российскому законодательству. Письма направлены в Следственный комитет России и Роскомнадзор.

"Сцены сериала внушают ужас", — пояснила Нина Останина., курирующая вопросы защиты семьи.

"Царьград" пишет, что вместе со "Словом пацана" (18+) под горячую руку общественников попал и сериал "Пищеблок" (18+). О результатах проверки кинофильмов пока не сообщается.

Напомним, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова уже после первых серий снискал невероятную популярность. В основе истории книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века.