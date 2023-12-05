Внушает ужас: "Слово пацана" (18+) проверят в СК и РКН

Фильмы, действительно, могут влиять на человека. При этом адекватная личность способна отделять реальность от вымысла, а добро от зла. В этом уверены и создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Их уже успели напрасно обвинить в провокации, пишкт телеканал "360". Региональные и федеральные источники растиражировали информацию о негативном влиянии ленты на подростков из Иркутска. Якобы, герои фильма, скопировали поведение героев и совершили тяжкое преступление.
Дни.ру разобрались в ситуации. Оказалось, что ныне обвиняемые молодые люди в возрасте от 15 до 21 года и ранее характеризовались негативно. некоторые из них и вовсе имели проблемы с законом. Смотрели ли они популярный сериал? Не исключено. Пошли ли на преступление из-за желания скопировать главных героев? Очевидно, что нет.
Сейчас общественные деятели, как пишет RT, требуют проверить сериал на соответствие российскому законодательству. Письма направлены в Следственный комитет России и Роскомнадзор.
"Сцены сериала внушают ужас", — пояснила Нина Останина., курирующая вопросы защиты семьи.
"Царьград" пишет, что вместе со "Словом пацана" (18+) под горячую руку общественников попал и сериал "Пищеблок" (18+). О результатах проверки кинофильмов пока не сообщается.
Напомним, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова уже после первых серий снискал невероятную популярность. В основе истории книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века.