Мужчина выжил после падения с 40-метрового аттракциона

На ярмарке в мексиканской Тласкале 18-летний Андрес Перес упал с 40-метрового аттракциона и выжил, передает Пятый канал. Его падение смягчила крыша стоящего поблизости балагана. Очевидцы сняли на видео последствия произошедшего. Молодого человека срочно доставили в больницу. Организатор ярмарочной площадки рассказал, что жизни пострадавшего ничто не угрожает, а все медицинские расходы возьмет на себя ярмарка. После произошедшего аттракцион был временно закрыт.