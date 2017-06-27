Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета

В Китае задержали вылет пассажирского лайнера из-за курьезного происшествия, которое могло привести к трагедии. Сотрудники безопасности заметили, что пожилая пассажирка бросила в турбину самолета несколько монет.

Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Поэтому родные дали ей инвалидную коляску и подкатили поближе к крылу. Там старушка начала забрасывать монеты в воздухозаборник турбореактивного двигателя.

Как выяснилось позднее, суеверная китаянка бросала деньги на удачу. Служба безопасности задержала пенсионерку уже по пути к трапу, сообщает Ura.ru. Известно, что самолет должен был перевезти из Шанхая в Гуанчжоу 150 пассажиров. Из-за поступка пожилой пассажирки рейс задержали на пять с половиной часов. Разобрав двигатель, техники обнаружили в нем девять монет.

China Southern Airlines flight from #Shanghai to #Guangzhou grounded for four hours after old lady throws coins into the engine pic.twitter.com/5Xwv2yVXqT — CGTN (@CGTNOfficial) 27 июня 2017 г.

Как писали Dni.Ru, ранее в июне отменой полета закончилось для 113-ти пассажиров рейса Пекин – Сямэнь проявление любопытства у одной из пассажирок. Авиакомпания Xiamen Air приняла решение пересадить пассажиров на другой борт после того, как внимание китаянки привлек аварийный люк.

Женщина решила проверить, что произойдет, если дернуть за ручку, к которой в штатной ситуации прикасаться запрещено. К счастью, самолет еще не поднялся в воздух. Люк раскрылся, был автоматически выброшен аварийный трап. Женщину задержали на 12 суток. Китаянке предстоит возместить причиненный ущерб в сто тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).