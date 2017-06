Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета

Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Поэтому родные дали ей инвалидную коляску и подкатили поближе к крылу. Там старушка начала забрасывать монеты в воздухозаборник турбореактивного двигателя.

Как выяснилось позднее, суеверная китаянка бросала деньги на удачу. Служба безопасности задержала пенсионерку уже по пути к трапу, сообщает Ura.ru. Известно, что самолет должен был перевезти из Шанхая в Гуанчжоу 150 пассажиров. Из-за поступка пожилой пассажирки рейс задержали на пять с половиной часов. Разобрав двигатель, техники обнаружили в нем девять монет.

China Southern Airlines flight from #Shanghai to #Guangzhou grounded for four hours after old lady throws coins into the engine pic.twitter.com/5Xwv2yVXqT