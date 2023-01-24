Глаза на лоб лезут: врач о вреде здоровых привычек

Американский врач Майкл Бол рассказал о вреде здоровых привычек. По его словам, с виду вполне безопасные и даже благоприятные действия могут привести к негативным последствиям. От слов доктора глаза на лоб лезут, ведь его объяснения обоснованы и весьма убедительны. Их приводит Царьград.
Итак, какие подводные камни есть у здоровых привычек?
- Бег в слишком активном темпе продолжительное время может вызывать проблемы с сердцем. А если выполнять тренировки в неправильной обуви, то на ногах могут возникнуть ссадины, мозоли, грибок и деформация стопы.
- Отказ от углеводов на постоянной основе ведет к нехватке питательных для организма веществ.
- Умываться — хорошо, но делать это слишком часто — плохо. Пренебрегая этим правилом, можно разрушить защитный слой кожи, получив взамен высыпания и морщины.
- Корсеты и корректоры для улучшения осанки приносят пользу, если эксплуатируются по назначению врача. Когда человек носит эти приспособления самовольно без показаний, это чревато проблемами по спиной.
- Мощные солнцезащитные средства способны лишать человека нужной для организма порции витамина D. Поэтому избегать солнечных лучей нужно в меру, как и использовать крема, гели и пенки с высоким SPF.