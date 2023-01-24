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Вторник 24 января

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Глаза на лоб лезут: врач о вреде здоровых привычек

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Доктор развенчал мифы.

Американский врач Майкл Бол рассказал о вреде здоровых привычек. По его словам, с виду вполне безопасные и даже благоприятные действия могут привести к негативным последствиям. От слов доктора глаза на лоб лезут, ведь его объяснения обоснованы и весьма убедительны. Их приводит Царьград.

Итак, какие подводные камни есть у здоровых привычек?

  1. Бег в слишком активном темпе продолжительное время может вызывать проблемы с сердцем. А если выполнять тренировки в неправильной обуви, то на ногах могут возникнуть ссадины, мозоли, грибок и деформация стопы.
  2. Отказ от углеводов на постоянной основе ведет к нехватке питательных для организма веществ.
  3. Умываться — хорошо, но делать это слишком часто — плохо. Пренебрегая этим правилом, можно разрушить защитный слой кожи, получив взамен высыпания и морщины.
  4. Корсеты и корректоры для улучшения осанки приносят пользу, если эксплуатируются по назначению врача. Когда человек носит эти приспособления самовольно без показаний, это чревато проблемами по спиной.
  5. Мощные солнцезащитные средства способны лишать человека нужной для организма порции витамина D. Поэтому избегать солнечных лучей нужно в меру, как и использовать крема, гели и пенки с высоким SPF.
24 января 2023, 21:30
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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