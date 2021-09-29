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Коронавирус
Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации от коронавируса. Мера позволит ускорить этот процесс в столице.
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Выплаты получат те, кто привлечет граждан к вакцинации сверх установленных плановых показателей. За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет медикам заплатят 200 рублей, за привитого в возрасте старше 60 лет в два раза больше – 400 рублей.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Стимулирующие выплаты позволят ускорить вакцинацию и ревакцинацию в Москве. Прежде всего речь идет о гражданах старшего возраста, наиболее уязвимых к COVID-19.

Прививку от коронавируса в Москве сделали уже пять миллионов человек, из них 1,1 миллиона старше 60 лет. Об этом ранее сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Вакцинацию от COVID-19 в Москве можно пройти по предварительной записи в поликлиниках. Также прививку можно сделать в точках выездных бригад, расположенных в популярных общественных местах. Один из крупнейших центров вакцинации в Европе работает в Гостином дворе в самом центре столицы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в столице принимаются решения о вводе или отмене санитарных ограничений в условиях пандемии. Главный фактор при принятии таких решений – график заболеваемости ковидом, отметил градоначальник.

В Москве 29 сентября выявили более трех тысяч инфицированных коронавирусом. За последние сутки от COVID-19 скончалось 65 жителей столицы.

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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 29 сентября 2021, 13:51 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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