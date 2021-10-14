В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом

На брифинге официальный представитель Кремля заявил, что, если инфраструктура не сможет справляться с потоком больных, то власти перейдут к жестким мерам. По словам Дмитрия Пескова, за минувшие два года с начала пандемии коронавируса в России наработан эффективный опыт борьбы с коварной инфекцией.
Кроме того, он подчеркнул, что вся медицинская инфраструктура в нашей стране полностью мобилизована. Пресс-секретарь президента России добавил, что сейчас появляется больше технологий и протоколов лечений.
По его словам, дело вовсе не в какой-то "условной черте", после которой власти пойдут на решительные меры в борьбе с коронавирусом в России. Напомним, ранее Дмитрий Песков раскритиковал противников вакцинации от ковида.
В свою очередь глава центра имени Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург назвал единственную причину, по которой человек может не делать прививку от коронавируса. Это прием цитостатиков, которые назначают онкобольным.
Как писали "Дни.ру", за минувшие сутки в России было зарегистрировано 31 299 новых случаев коронавируса, что является рекордным значением за все время пандемии. За этот же срок число выздоровевших пациентов увеличилось на 21 670. Скончались от ковида 986 человек.
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