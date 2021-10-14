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Коронавирус
Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек

Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.
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За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 31 299 новых случаев коронавируса, что является рекордным значением за все время пандемии. За этот же срок число выздоровевших пациентов увеличилось на 21 670. В официальную статистику были внесены данные о 986 летальных случаях, пишет RT.

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К 14 октября 2021 года антирейтинг российских регионов по числу новых зараженных остался неизменным. На первом месте остается Москва. В столице зарегистрировали 6712 новых случаев. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, где в статистику внесли данные о 2345 зараженных. Московская область отчиталась о 1911 заболевших ковидом, сообщает телеканал "360".

В общей сложности за все время наблюдений в статистику были внесены данные о 7 892 980 случаев коронавируса. За тот же срок было зарегистрировано 6 937 756 исцелившихся пациентов. Летальных случаев, согласно данным статистики, оказалось 220 315, передает "Общественная служба новостей".

В стране, согласно данным статистики, регистрируется новый пик по числу заболевших ковидом. Эксперты предупреждали, что эпидемия коронавируса может вновь выйти на пик. Специалисты считают, что властям, вероятно, придется вводить новые эпидемиологические ограничения. Альтернативой может послужить активное участие в кампании по вакцинации.

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Фото: АГН Москва / Софья Сандурская
Автор: 14 октября 2021, 12:15 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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