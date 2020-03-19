Фильм-предсказание о коронавирусе стал самым популярным в Сети

В Сети обрел широкую популярность фильм Стивена Содерберга "Заражение", премьера которого состоялась еще в 2011 году. Некоторые пользователи считают, что авторы картины предрекли эпидемию коронавируса из Китая за восемь лет до ее начала, сообщает "Москва 24".
Кинолента повествует об эпидемии вируса MEV-1, который, подобно смертоносному COVID-2019, распространился из Китая в США. Согласно сюжету, этот вирус также быстро передается от человека к человеку и обладает высоким показателем смертности. В фильме сыграли Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу.
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