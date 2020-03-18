Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147

За последние сутки число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, выросло со 114 до 147. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с заболеванием.
По данным РИА Новости, 31 новый случай выявлен в Москве, еще по одному – в Новосибирской и Томской областях. Все заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пациентов доставили в больницу и поместили в специальные боксы.
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