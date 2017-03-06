Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой

Дочь Орнеллы Мути Найки Ривелли обнародовала видео, на котором ее мать находится в машине скорой помощи. По прибытию в госпиталь стало ясно, что актриса получила достаточно серьезную травму.

61-летней Орнелле диагностировали перелом руки со смещением и вывих локтевого сустава. Итальянская дива поразила поклонников абсолютным спокойствием – на видео даже заметно, как Мути пытается непринужденно улыбнуться. И это невзирая на сильнейшую боль.

Публикация от Naike Rivelli�� (@naikerivelli) Мар 5 2017 в 8:45 PST

Ривелли отметила, что они с мамой нисколько не сомневаются в профессионализме лечащего персонала госпиталя. Девушка поблагодарила врачей и вселенную, которая помогла Орнелле "избежать более серьезных трагедий".

Как сообщает "Рамблер. Новости", случившееся всерьез нарушило творческие планы актрисы. Буквально через пару недель они с дочерью планировали принять участие в популярном итальянском реалити-шоу "Остров знаменитостей".

Разумеется, теперь ни о каком "Острове" не может быть и речи. Судя по публикациям Ривелли в социальной сети Instagram, она также не намерена оставлять Орнеллу без присмотра только ради участия в популярном проекте.