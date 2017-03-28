Звезда "Тараса Бульбы" умерла от лейкемии

Актриса Кристина Кауфманн скончалась на 73-м году жизни. Причиной тому стало тяжелое заболевание.

Как сообщает Associated Press, Кауфманн умерла в Мюнхене. Представители артистки подтвердили, что последние несколько лет она боролась с тяжелой формой лейкемии.

Она попала в мир большого кино в возрасте 9 лет и первый "Золотой глобус" получила уже в 16 . Роль юной девушки в драме "Безжалостный город" покорила жюри престижной кинопремии.

В 1962-м на съемках "Тараса Бульбы" Кристина познакомилась с главным красавцем Голливуда тех времен – Тони Кертесом. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились уже через полгода. Увы, их чувства остыли не менее быстро. Уже в 1968 году знаменитая пара распалась. Актеры до конца жизни поддерживали хорошие отношения и воспитывали двух общих детей.

Немецкие зрители по-настоящему обожали ее, называя "Госпожой Куколкой". Впрочем, Кристине удавались не только "кукольные" образы. Актриса прекрасно справлялась с ролями любого плана – от лирических до драматических.

В последние годы жизни она получила шуточный статус "самой красивой бабушки Германии". Кауфманн, впрочем, не ощущала своего возраста. В 54 она снялась полностью обнаженной для журнала Playboy, а спустя еще несколько лет – открыла собственный бизнес. Артистка написала несколько книг о красоте и здоровье, а также занялась выпуском эксклюзивной линии косметики.

Смерть Кристины Кауфманн – огромная потеря для немецкого и мирового кинематографа. О дате и месте прощания представители актрисы пообещали сообщить в ближайшее время.