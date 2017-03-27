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Lifestyle

Дубай бьет рекорды после отмены виз

Фото: Dan Kitwood/Getty Images
После упрощения визового режима в ОАЭ для граждан России туристический поток в страну за первые месяцы 2017 года вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом Dni.Ru сообщили в Департаменте туризма и коммерческого маркетинга Дубая.
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С начала 2017 года эмират успели посетить более трех миллионов туристов, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И хотя, по статистике ведомства, популярность данного направления заметно растет на всех ключевых рынках, скачок в объеме туристического потока за первый квартал был зафиксирован благодаря гостям из России, а также Китая. Причем количество путешественников из Поднебесной, остановившихся в Дубае минимум на одну ночь, выросло за этот период на 60% и достигло 157 тысяч человек.

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Еще более впечатляющим можно назвать прирост количества туристов из России: за первые месяцы этого года их число выросло на 84% по сравнению с прошлым, причем в феврале 2017-го в Дубай приехало на 140% больше россиян, чем в феврале 2016-го. В общей сложности за первые два месяца текущего года эмират посетили 65 тысяч путешественников из России.

Новые туристические рекорды ОАЭ на российском рынке профессионалы связывают не только с отменой виз, но и со снижением цен в гостиничном секторе. "В 2017 году туроператоры получили цены на 10-15% ниже обычного, а серьезная конкуренция в гостиничном бизнесе Дубая приводит к тому, что это изначально дорогое направление с каждым годом становится доступнее для туристов, – пояснили Dni.Ru в пресс-службе компании Tez Tour. – Отели уровня четырех звезд практически сравнялись по стоимости с трехзвездочными. Разница между ними составляет в среднем 10-20 долларов. Аналогичная тенденция к нивелированию цены наблюдается и между четырех– и пятизвездочными отелями, что приводит к росту количества ночевок. В настоящий момент средняя продолжительность поездки составляет 8,3 ночи. Чаще всего туристы выбирают Дубай как круглогодичное направление для семейного и пляжного отдыха, развлечений, шопинга и гастрономии".

Наблюдают увеличение турпотока в ОАЭ после отмены визового режима для граждан России и в компании Anex Tour. "В связи с ростом спроса с конца января мы увеличили объемы чартерной перевозки в три раза. Среди туристов популярны предложения как классической продолжительности (от семи ночей до десяти), так и короткие заезды на три-четыре ночи", – отметили в офисе туроператора. 

27 марта 2017, 15:29

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