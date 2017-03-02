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Lifestyle

Российский мультфильм покорил Голливуд

Кадр из мультфильма "Смешарики. Легенда о золотом драконе"
Отечественный полнометражный мультипликационный фильм "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе" выходит в кинопрокат США. Судя по рейтингам "Смешариков" в России, киноленту определенно ожидает успех во всем мире.
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Идея перенести телесериал о жителях выдуманной страны на большой экран появилась у создателей "Смешариков" еще восемь лет назад. В 2011 году в кинотеатрах России состоялась премьера первого полнометражного варианта. "Смешарики. Начало" рассказал маленьким зрителям историю знакомства любимых героев с "большим" миром.

Кадр из мультфильма "Смешарики. Легенда о золотом драконе"

В марте 2016 года состоялась премьера новой части под названием "Смешарики. Легенда о золотом драконе". Разумеется, в скором времени красочной 3D-лентой заинтересовались за рубежом.

"3 марта 2017 года картина выйдет на широкие экраны, с 7 марта вторая часть полнометражной кинофраншизы о Смешариках будет доступна на DVD", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы группы компаний "Рики". Также издание сообщает, что российских "Смешариков" покажут в кинотеатрах штатов Массачусетс, Миннесота, Техас и Колорадо.

Кадр из мультфильма "Смешарики. Легенда о золотом драконе"

Режиссером успешного фильма выступил Денис Чернов, который также участвовал в создании первого фильма "Смешарики. Начало". В связи с успехом обоих лент продюсеры не исключают, что в скором времени мы увидим новое продолжение.

К слову, "Смешарики" уже давно покорили западную аудиторию. Так уже в 2008 году российский мультсериал выходил в пятидесяти странах. В сентябре того же года ряд серий был адаптирован для показа на популярном американском телеканалеThe CW . На сегодняшний день ежедневная аудитория мультфильма составляет порядка 50 миллионов человек.

Автор: Андрей Петрунян2 марта 2017, 14:02

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