Малахов при увольнении вынес с Первого канала ящик с драгоценностями

Ведущий похвастался богатством в прямом эфире. И опроверг слухи, что вывозил из "Останкино" контейнеры.

На канале "Россия" показали первый выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Продюсеры посвятили ее судьбам уходящего и нового ведущих. Получилось очень трогательно. На экране шли записи первых программ с участием Бориса Корчевникова, он рассказывал, как уже будучи взрослым познакомился со своим отцом. А Андрей Малахов показывал, какие сокровища вынес Первого канала при увольнении.

"Журналисты спрашивали меня, сколько контейнеров с добром я вывез из "Останкино", когда уходил, – пошутил Малахов. – На самом же деле я вынес только одну коробку, в которых хранятся дорогие моему сердцу вещи. Например, фото моего ныне покойного отца Николая Дмитриевича. Он умер равно, в 56 лет – отказывался принимать лекарства. Я с трудом успел в больницу, чтобы проститься с ним. Отец меня всегда поддерживал. И даже в музыкальной школе, когда меня уже не ставили играть в отчетных концертах, а доверяли мне их только объявлять, он мне всегда кричал "браво!"

Унес с собой с Первого канала Малахов и картину "Ежик в тумане". "Каждый из нас совершает путешествие по жизни. И хорошо, если рядом с тобой есть хорошие друзья и всегда ждет ежик", – пояснил Андрей.

В коробке оказались и очки. "Это очки с моего первого эфира, – улыбнулся ведущий. – Мне их заказала и оплатила Лена Миронова, которая недавно умерла от рака. Она сказала, что у ведущего должны быть хорошие дорогие очки. Сегодня они кажутся чуть устаревшими, но мне они дороги как память о человеке и о начала моей карьеры на телевидении".

Корчевников тут же принялся примерять очки. "Меня часто сравнивали с Малаховым, так что хоть так буду на него похож", – пошути Борис.