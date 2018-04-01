Малахов рассказал об убийстве тещи
Звездный журналист сразу заявил, что не собирается оправдывать поступок Калинина. По его словам, убийство не выход, даже если теща то и дело пытается вывести из себя.
"То, что Татьяна Ивановна Сбытова постоянно пилила гражданского супруга дочери, считая его недостойным мужем и отцом, не повод лишать человека жизни", – подчеркнул Малахов. Он добавил, что, скорее всего, на убийство Калинина толкнуло необычное соглашение, на котором настояла теща.
Женщина якобы вывесила на кухне плакат – правила поведения в коммунальной квартире. Теща поставила Калинину очень непростые условия. "С Дениса требовали выплатить по 50 тысяч за каждый месяц, проведенный бабушкой с внучкой на даче, не сидеть за кухонным столом, ибо он единственный, а также (цитирую) "соблюдать правила приличия" и ни в коем случае не дарить Татьяне Ивановне подарки", – пишет Малахов на сайте журнала StarHit.
Описала теща Калинина и то, что входит в ее услуги по обслуживанию. При выполнении этих скромных правил, она обязалась готовить еду, гладить одежду, присматривать за внучкой и водить ее на занятия, если это будет необходимо.
Напомним, что Калинин признался в убийстве тещи. Он заявил, что пошел на преступление из-за постоянных оскорблений в свой адрес. Суд арестовал концертного директора на время расследования.
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