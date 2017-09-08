Гусев назвал причину увольнения Малахова

Футбольный комментатор Виктор Гусев, работающий на Первом канале, прокомментировал уход телеведущего Андрея Малахова на телеканал "Россия 1". Он отметил, что узнал новость, находясь в другой стране.

Комментатор рассказал о причинах, заставивших Малахова оставить Первый. "Слышал разные причины – и денежные, и конфликт с продюсером, направленность программы и желания Андрея самому делать программу... Мне кажется, причина – сочетание всего", – заявил Гусев.

По словам комментатора, новость об уходе ведущего застала его во Франции, передает RT со ссылкой на сайт "Комсомольская правда". "Мы с Андреем не разговаривали, потому что я был в отпуске", – отметил он. Он добавил, что на улицах его иногда узнавали, и расспрашивали о кадровых перестановках на телеканале. "Первый вопрос был: расскажите про Малахова, про Гузееву, про Олешко", – говорит Гусев.

Как писали Dni.Ru, ранее новый ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов дал откровенное интервью. В частности, он рассказал о том, что на протяжении многих лет дружит с Андреем Малаховым.

Публикация от @malakhov007 Май 3 2017 в 10:39 PDT

Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались ведущие Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", историк моды Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.