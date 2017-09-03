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Джигурда посмеялся над позором Малахова

Андрей Малахов и Никита Джигурда. Фото: dni.ru
Знаменитый шоумен Никита Джигурда обрадовался низким рейтингом передачи телеведущего Андрея Малахова. Он уверен, что таким образом звезда расплачивается за свои грехи.
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Едкое стихотворение по поводу провала первых выпусков передачи Малахова Джигурда опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что телеведущий Борис Корчевников хотя бы умел извиняться за "беспредел" вовремя программы.

Малахова же Джигурда считает сытым и циничным. "Лицемерящий и поймавший бумеранг свои же кармических, рейтинговых оков!" – так шоумен описал телеведущего.

Не все подписчики разделяют мнение Джигурды относительно Малахова. "А я смотрю, мне нравится", – встал на защиту ведущего один из комментаторов. "Малахов классный! За чем вы так? Личные обиды Ваши мало кого интересуют", – уверен другой пользователь сети.

Были и те, кто поддержал Джигурду. "Зачем он с "Пусть говорят" ушел, а в "Прямой эфир" пришел? Смысл? Борис лучше вел свою", – пишет один из комментаторов.

Напомним, отношения между Джигурдой и Малаховым обострились после того, как шоумен стал героем выпуска передачи "Пусть говорят". С тех пор он неоднократно выступал с критикой звездного ведущего и его команды.

При этом Джигурда не сдерживает себя в выражениях. В частности, он однажды предупреждал Малахова, что ведущий еще "огребет за свои понты"

Напомним, рейтинги новой передачи Андрея Малахова начали стремительно падать. Многие зрители назвали это настоящим позором.

Автор: Евгений Мышко3 сентября 2017, 13:42
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