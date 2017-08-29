На Малахова набросились из-за провального шоу

Зрители набросили с критикой на ведущего программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", премьерный выпуск которой состоялся 28 августа. Большинство оказались разочарованы шоу.

Много недовольства вызвала тема передачи. Первое ток-шоу бывшего ведущего "Пусть говорят" было посвящено оперной певице Марии Максаковой.

После выхода в эфир откровенного интервью пользователи Сети развернули бурную полемику, оставив на официальном канале передачи в YouTube сотни комментариев. Причина возмущения в неоднозначном отношении к героине программы. За ярким гостем шоу далеко не все сумели разглядеть обновленный формат "Прямого эфира", а кто это сделал, остались недовольны фоновой музыкой, передает "АиФ".

"Ужасный выпуск. Зачем опять политику? Зачем опять эту женщину? Зачем эта фоновая ужасная музыка?", – написал dimkapusher. "Формат провальный. Гнетущий жуткий музыкальный фон, интимная беседа со страдалицей, забывшей о своих детях, ЭТО "эксклюзив"? Досмотреть невозможно", – считает Eva Winner. "Малахов разочаровал", "Верните Борю!!! Это провал", "Передача стала хуже! Лучший ведущий ушел, а Малахов приезжает в гости к предательнице Родины! Не ожидала такого", "Теперь та же ерунда только на другом канале. Малаховщина, одним словом", – негодуют зрители.

Многие задаются вопросом: будут ли в новом шоу с Малаховым "истории с простыми людьми, как раньше в "Пусть говорят". "Надо темы, которые ближе к народу обсуждать, и рейтинг больше будет", – посоветовали ведущему программы. Однако, справедливости ради стоит отметить, что были и те, кому передача с новым ведущим пришлась по душе. "Малахов!!! Ты голубь Мира", – считает один из пользователей.