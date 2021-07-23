Роковой удар: Российская чемпионка потеряла сознание на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио с российской спортсменкой произошло несчастье. Лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар.

23-летняя российская чемпионка из Бурятии упала на спортивных соревнованиях, передает телеканал "360". Светлана Гомбоева потеряла сознание после окончания раунда, когда подошла к щиту с данными о результатах на Олимпиаде в Токио. Медики своевременно оказали спортменке помощь и диагностировали у нее солнечный удар. Температура воздуха на месте превысила значение 30 градусов. Коллега пострадавшей обнадежила информацией о том, что девушке уже ничего не угрожает.

"Света с нами, чувствует себя хорошо", — сообщила РИА Новости спортсменка Ксения Перова. По ее словам, врачи разрешили пострадавшей чемпионке продолжить обычную деятельность, и Гомбоева вновь примкнула к команде.

Потерявшая сознание лучница прокомментировала свое состояние в инстаграм-аккаунте. Согласно имеющимся сведениям, Светлана Гомбоева мучается от головных болей, но в общей сложности чувствует себя нормально и намерена продолжать спортивную борьбу. В воскресенье 25 июля она планирует соревноваться на Олимпиаде в Токио в составе своего коллектива. Соперником российской сборной в 1/8 финала будет украинская команда. А 29 июля в 1/32 финала личных соревнований Светлана Гомбоева встретится с Габриэллой Шлессер из Нидерландов.