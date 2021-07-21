Названа столица летних Олимпийских игр 2032 года

Австралийский Брисбен был выбран столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Решение приняли во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Что удивительно, но город был единственным кандидатом на проведение соревнований.
В 2032 году Австралия в третий раз примет у себя Олимпиаду. В 1956 году она прошла в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее, сообщает телеканал "360".
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