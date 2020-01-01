Спортивная трагедия

Мужчина скончался после спортивного матча
Конфликт между спортсменами под Хабаровском быстро перерос из словесной перепалки в драку с применением оружия
Наставник сборной России по лыжным гонках Эдуард Михайлов стал жертвой автокатастрофы
Ушел из жизни Вадим Тищенко, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в 1988 году
Защитник сборной Гондураса и клуба "Олимпия" Арнольд Перальта был убит в родном городе Ла-Сейба
Американский гонщик Майк Мангольд погиб в результате авиакатастрофы в штате Калифорния
Вице-чемпион мира по современному пятиборью скончался при невыясненных обстоятельствах
В Атланте (штат Джорджия) грабители убили знаменитого ямайского спортсмена О'Нила Белла
Во Франции скончался пятикратный чемпион мира Валентин Могильный, ему было 49 лет
Труп участницы Олимпиады в Лондоне белорусская легкоатлетка Юлия Балыкина был завернут в полиэтилен