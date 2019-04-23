Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" проявил негативные эмоции на льду и ударил клюшкой своего оппонента. Затем Александр Овечкин выразил свое недовольство решением судей, саркастически похлопав им. В итоге хоккеиста наказали и запретили выходить на лед до конца игры, передает телеканал "360". "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Каролине" со счетом 5:2.
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