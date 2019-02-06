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Спорт

Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com
Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. Александр Овечкин навсегда вписал себя в историю мирового хоккея.
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За время выступления в Национальной хоккейной лиге россиянин набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах, передает RT. Овечкин отметился голевой передачей в матче с "Ванкувером".

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Сюжеты Хоккей

Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

На счету спортсмена и снайперский, и бомбардирский рекорд. 3 февраля "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата заокеанской лиги.

Об успехах Овечкина высказался главный тренер московского "Динамо" Владимира Крикунов, в составе которого выступал хоккеист. По его словам, нападающий вовремя уехал в НХЛ. Кроме того, по мнению Крикунова, успехи Овечкина не являются случайными.

Тренер отметил, что Александр – прирожденный бомбардир, готовый тренироваться с утра до вечера. "Сколько бы мы ни работали, он все время оставался и работал еще. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми таких результатов", – цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, в конце января Александр Овечкин повторил рекорд лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова. Россиянин забросил шайбу в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", набрал 1179-е очко за свою карьеру.

За "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

Автор: Валерия Нарская6 февраля 2019, 09:10
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