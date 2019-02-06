Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
За время выступления в Национальной хоккейной лиге россиянин набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах, передает RT. Овечкин отметился голевой передачей в матче с "Ванкувером".
На счету спортсмена и снайперский, и бомбардирский рекорд. 3 февраля "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата заокеанской лиги.
Об успехах Овечкина высказался главный тренер московского "Динамо" Владимира Крикунов, в составе которого выступал хоккеист. По его словам, нападающий вовремя уехал в НХЛ. Кроме того, по мнению Крикунова, успехи Овечкина не являются случайными.
Congratulations @ovi8! #1 all-time Russian @NHL scorer #ALLCAPS pic.twitter.com/kfQ9DnQ3px— Washington Capitals (@Capitals) 6 февраля 2019 г.
Тренер отметил, что Александр – прирожденный бомбардир, готовый тренироваться с утра до вечера. "Сколько бы мы ни работали, он все время оставался и работал еще. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми таких результатов", – цитирует специалиста ТАСС.
Напомним, в конце января Александр Овечкин повторил рекорд лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова. Россиянин забросил шайбу в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", набрал 1179-е очко за свою карьеру.
За "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
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