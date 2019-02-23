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Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Евгения Медведева получила шанс попасть на чемпионат мира по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне завоевала Кубок России и войдет в сборную страны.
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Евгению Медведеву в этом сезоне преследовали неудачи. Однако фигуристка не опускала рук, на поражениях она училась.

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"Я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять", – рассказала фигуристка после победы на Кубке России.

Медведева заняла первое место на турнире, набрав 222,90 балла. Она оставила позади чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву – у той 221,19 балла. А на третьем месте – Виктория Васильева, ей судьи насчитали 208,75.

Медведеву поддерживала с трибун заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Евгения призналась, что во время своего выступления слышала ее крики.

"Думаю, что я оправдала ожидания фанатов и тренеров. Мне удалось забыть о всех негативных мыслях. Также не нервничала во время выступления. Слышала, как кричала Татьяна Анатольевна", – сказала Медведева.

"Суперсчастья" от такого результата чемпионка не испытала, к своей победе Медведева относится критично. Напомним, что в произвольной программе Кубка России Евгения упала после каскада тройной сальхов – тройной риттбергер. Однако фигуристка встала и сумела показать результат, который принес ей победу.

Евгению Медведеву с победой на Кубке России поздравила и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. "Молодец", - написала Хоркина под постом фигуристки в Instagram. Медведева ответила гимнастке, что все делала в соответствии с советами заслуженной спортсменки, пишет "Р-Спорт".

Автор: Андрей Евлампиев23 февраля 2019, 10:40
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