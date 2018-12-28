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Овечкин довел до слез юную фанатку

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com
Российских хоккеист, нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин довел до слез свою 18-летнюю фанатку, просто исполнив ее просьбу. Девушка попросила подарить ей шайбу, так как у нее день рождения.
прочитано 359 раз

Камеры сняли на видео широкий жест Александра Овечкина, который тот совершил во время предматчевой разминки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды Carolina Hurricanes, передает телеканал "360". Российский хоккеист заметил баннер своей юной фанатки, на котором она просила подарить ей шайбу в честь наступившего в этот день 18-летия. Получив желанный подарок, девушка расплакалась.

Автор: Геннадий Куприянов28 декабря 2018, 08:21
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Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

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