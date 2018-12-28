Овечкин довел до слез юную фанатку
Камеры сняли на видео широкий жест Александра Овечкина, который тот совершил во время предматчевой разминки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды Carolina Hurricanes, передает телеканал "360". Российский хоккеист заметил баннер своей юной фанатки, на котором она просила подарить ей шайбу в честь наступившего в этот день 18-летия. Получив желанный подарок, девушка расплакалась.
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