Медведева послала прессу к агенту после позорного провала

Евгения Медведева отказалась общаться с журналистами поле неудачного выступления на чемпионате России. Фигуристка послала прессу за ответами к своему агенту.

Добиться ответов от расстроенной двукратной чемпионки мира Медведевой удалось лишь Первому каналу. Да и то только потому, что он владеет правами на показ соревнований. Остальным журналистам спортсменка посоветовала обратиться к ее агенту.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.

Александра Трусова не стала выполнять запланированный четверной лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за свой прокат.

Лидером после первого дня соревнований у женщин стала Алина Загитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла.

Провал Медведевой на выступлении в Саранске объяснила чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская. Она удивлена тем, что Евгения с тренером так резко поменяли короткую программу. "Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То ли тренер у Жени, то ли наоборот", – прокомментировала Бутырская провал Медведевой в интервью изданию "Спорт-Экспресс".