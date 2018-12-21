Медведева послала прессу к агенту после позорного провала
Добиться ответов от расстроенной двукратной чемпионки мира Медведевой удалось лишь Первому каналу. Да и то только потому, что он владеет правами на показ соревнований. Остальным журналистам спортсменка посоветовала обратиться к ее агенту.
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.
Александра Трусова не стала выполнять запланированный четверной лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за свой прокат.
Лидером после первого дня соревнований у женщин стала Алина Загитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла.
Провал Медведевой на выступлении в Саранске объяснила чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская. Она удивлена тем, что Евгения с тренером так резко поменяли короткую программу. "Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То ли тренер у Жени, то ли наоборот", – прокомментировала Бутырская провал Медведевой в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
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