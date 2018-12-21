"Чудес не бывает": Авербух вынес приговор упавшей Медведевой

Евгения Медведева осталась без чемпионата мира и Европы, считает известный тренер Александр Жулин. А Илья Авербух уверен, что причина неудачи фигуристки – смена тренера. Эксперты прокомментировали провальное выступление спортсменки на чемпионате России в Саранске.

Падение Евгении Медведевой, безусловно, связано с недавней сменой программы. Достаточно поменять единственный элемент или шаг – и программа становится "сырая", прокомментировал крайне неудачное выступление фигуристки в Саранске известный тренер Александр Жулин.

"Для Жени этот сезон переходной, очень сложный. Мы все знаем, что она поменяла тренера, страну, программу. Психологически такие факты очень давят, и ей тяжело с этим справиться. Уверен, в следующем году все будет по-другому, а пока что восстановление. На данный момент она уже осталась без чемпионата мира и Европы", – заявил Жулин.

Тренер считает, что еще одной причиной многочисленных ошибок Жени стало давление, которое на нее оказывает общество. "Я видел ее разминку, она не сорвала ни одного элемента. Затем, когда она вышла на лед, она превратилась в аккуратного человека, который всего боится", – сказал Жулин.

В свою очередь, хореограф и серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух провалом Медведевой не удивлен. "У Медведевой был очень трудный сезон. Я еще перед началом говорил, что-то может случиться. Чудес не бывает", – цитирует Авербуха "Чемпионат".

Авербух уверен, что главная причина неудачи Евгении Медведевой – смена тренера. По словам хореографа, подготовка спортсмена завязана на каждодневной работе с раннего возраста. Так что быстро перестроиться просто невозможно.

Напомним, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Лидирует в соревнованиях женщин Алина Загитова.

