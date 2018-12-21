Уступила Загитовой: Медведева неуклюже распласталась на льду

Две грубые ошибки во время проката короткой программы на чемпионате России допустила Евгения Медведева. Фигуристка в результате не вошла даже в десятку лидеров.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске занимает 14-е место. Лидирует пока Алина Загитова.

Двукратная чемпионка мира Медведева сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Судьи начислили спортсменке за прокат 64,24 балла.

Юная Александра Трусова не стала выполнять запланированный четверной лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за свой прокат.

Безусловный лидер после первого дня соревнований у женщин – Алина Загитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла, передает "Спорт Экспресс".

Известный тренер Татьяна Тарасова посочувствовала Жене после выступления. По словам Тарасовой, 19-летняя Медведева преодолевает сложный период в жизни. "Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы так поддерживаете ее. Ей очень тяжело, и нам тяжело всем. Мы не видели ее такой на тренировках. Разминка была идеальной – она не сорвала ни один элемент", – сказала заслуженная наставница.

По словам Тарасовой, Евгения Медведева сейчас взрослеет, ей трудно. А неуверенность Жени может идти также от того, что на соревнования фигуристка приехала из Канады.