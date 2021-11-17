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Сонник
К чему снятся утки

К чему снятся утки

К чему снятся утки? Что означают живые утки? К чему снится утка женщине? "Дни.ру" постарались найти ответы на эти и другие вопросы.
прочитано 60 раз

Чаще всего появление уток во сне связывают с некими новостями или неожиданными хлопотами. Разные сонники отвечают на вопрос о том, к чему снятся утки, по-разному, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о чем-то приятном.

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Живые утки во сне свидетельствуют о неких заманчивых перспективах в карьере. Если же снятся утки с утятами, то спящего ожидает не только карьерный рост, но и возросшее уважение коллег и даже повышение доходов.

Домашние утки тоже всегда предвещают прибыль, а если такие птицы с белым окрасом перьев снятся земледельцам, то сон определенно сулит богатый урожай.

Фото: pixabay.com

Сонник Миллера

Сонник Миллера, отвечая на вопрос о том, к чему снятся утки на воде, говорит о приятном путешествии, возможно, даже о морском круизе.

Сонник Федоровской

Если спящий или его знакомый во сне поедают утку, то стоит ждать скандала в семье. Скорее всего, это будет ссора со свекровью или с тещей.

Фото: pixabay.com

Эзотерический сонник

Тем, кому снится домашняя утка, автор этого сонника советует посидеть дома и заняться хозяйством. Если же во сне появилась дикая утка да еще в компании селезня, то обстановка в семье обещает быть благоприятной.

Женский сонник

Если утка снится женщине, то сон несет хорошие новости, особенно в том случае, когда птица плавает в чистой воде. Речь может идти о речном или морском путешествии. Если же снится много уток, летящих по небу, то спящую ждут приятные перемены в личной жизни: веселая свадьба, появление младенца или даже покупка собственного жилья.

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Фото: pixabay.com
Автор: 17 ноября 2021, 00:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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