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К чему снятся муравьи

К чему снятся муравьи

Муравьи во сне являются символом труда и кропотливой работы.
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Сонники дают разную трактовку сна о муравьях. Женщине во сне видеть муравьев – это знак поддержки со стороны близких. Мужчине же муравьи снятся наоборот к неприятностям и проигрышам. При этом огромные муравьи во сне – к финансовому достатку.

Если во сне муравьи бегают по вашему телу, это неприятный знак. Скорее всего, вы потерпите неудачу в финансовой сфере. Муравьи в квартире снятся к тяжелой изматывающей работе.

СОННИК АСТРОМЕРИДИАНА

Видеть во сне муравьев говорит о том, что вы твердо и уверенно прокладываете путь к своей мечте. Ваша цель будет достигнута, если вы будете стремиться к ней с той же уверенностью.

Также муравьи снятся тем, кто будет щедро вознагражден за свои труды и старания. В результате вы сможете получить хорошую прибыль за свою работу.

Девушкам муравьи снятся к исполнению задуманного, особенно это касается личной жизни. Вы на верном пути создания семьи. Скорее всего, следующим этапом ваших отношений станет свадьба.

Много муравьев во сне женщине снится тогда, когда в будущем ее ждет большое хозяйство в семье. Ее семья будет процветать и приумножать богатство.

Давить муравьев во сне – к упущению чего-то важного. Если бы вы уделили внимание отдельным моментам, вас ждал бы успех. Также это означает опасность из-за невнимания к каким-то знакам в жизни. Если во сне вас кусает муравей, вас ждут неприятности.

Видеть во сне много муравьев означает перемены, которые вот-вот настанут в вашей жизни. Возможно вас ждет ремонт или даже переезд.

СОННИК XXI ВЕКА

Муравьи снятся к приобретению новых важных связей с интересными людьми. Ловить муравьев во сне – к деньгам, почету и уважению.

Куча муравьев во сне – к тяготам и однообразным заботам, которые будут вас удручать. Если во сне вы видите организованный муравейник – вам окажут большую почесть.

Давить муравьев во сне – быть виновным в собственных неудачах. Сновидец может сам разрушить свой успех. Красные муравьи во сне к тяжелому похмелью.


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Фото: pixabay.com
Автор: 23 октября 2021, 02:11 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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