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Сонник
К чему снятся мухи

К чему снятся мухи

Появление назойливых насекомых во сне можно толковать по-разному.
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В целом мухи во сне означают некие хлопоты, неприятности и печали. Однако, чтобы точно понять, к чему снятся мухи, важно знать, с кем именно это происходит и при каких обстоятельствах.

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Если мухи снятся представительницам слабого пола, то это чаще всего говорит о неприязни или о каком-то несчастье. Если мухи во сне приходят прилетают к молодой женщине, то это наверняка сулит беду. При этом если спящей удастся убить или прогнать муху, то ей в скором времени удастся поправить свои любовные дела.

Фото: digifoodstock.com / CTK / www.globallookpress.com

Не стоит забывать, что мухи являются переносчиками различных инфекций. Это имеет свое значение даже во сне, особенно если речь идет о насекомых внушительного размера. Если снится большая муха, то сон сулит неприятное инфекционное заболевание.

Чтобы понять, к чему снятся мухи в большом количестве, нужно подумать о своем отношении к окружающим людям. Обилие противных насекомых во сне может означать, что спящий склонен недооценивать других или вообще плохо разбирается в людях.

Если человек во сне ловит мух, то это говорит о том, что в скором будущем он станет заложником чужих проблем и может сильно погрязнуть в интригах и ссорах. Мухи в доме могут также говорить о каких-то проблемах и хлопотах по дому.

Фото: R. Koenig / blickwinkel / www.globallookpress.com

Если назойливому насекомому во сне удается укусить человека, это может свидетельствовать о том, что спящий в реальной жизни подвергается психологическому насилию. Возможно, близкие такого человека требуют от него слишком многого или же кто-то просто сосет из спящего энергию.

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Фото: H. Duty / blickwinkel / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 04:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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