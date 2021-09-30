Появление назойливых насекомых во сне можно толковать по-разному.

В целом мухи во сне означают некие хлопоты, неприятности и печали. Однако, чтобы точно понять, к чему снятся мухи, важно знать, с кем именно это происходит и при каких обстоятельствах.

Если мухи снятся представительницам слабого пола, то это чаще всего говорит о неприязни или о каком-то несчастье. Если мухи во сне приходят прилетают к молодой женщине, то это наверняка сулит беду. При этом если спящей удастся убить или прогнать муху, то ей в скором времени удастся поправить свои любовные дела.

Не стоит забывать, что мухи являются переносчиками различных инфекций. Это имеет свое значение даже во сне, особенно если речь идет о насекомых внушительного размера. Если снится большая муха, то сон сулит неприятное инфекционное заболевание.

Чтобы понять, к чему снятся мухи в большом количестве, нужно подумать о своем отношении к окружающим людям. Обилие противных насекомых во сне может означать, что спящий склонен недооценивать других или вообще плохо разбирается в людях.

Если человек во сне ловит мух, то это говорит о том, что в скором будущем он станет заложником чужих проблем и может сильно погрязнуть в интригах и ссорах. Мухи в доме могут также говорить о каких-то проблемах и хлопотах по дому.

Если назойливому насекомому во сне удается укусить человека, это может свидетельствовать о том, что спящий в реальной жизни подвергается психологическому насилию. Возможно, близкие такого человека требуют от него слишком многого или же кто-то просто сосет из спящего энергию.