К чему снятся куры

Кур принято считать олицетворением домашнего хозяйства и хранительницами очага. Однако их можно ассоциировать со сплетницами и завистницами.
Куры снятся женщинам по разным причинам. Это может означать, что скоро вас ждут приятные домашние хлопоты, посиделки с друзьями и даже прибавление в семье.
Живые куры во сне предвещают гостей и встречи. Если кур много, ждите улучшение материального благосостояния. Если живые курицы снятся женщине, ей стоит ждать приятного подарка в ближайшее время.
Куры и петух снятся к проблемам в личной жизни и возможному появлению соперницы. Белая курица снится к новым отношениям и повышению на работе.
Если вам приснилась мертвая курица, скоро вас настигнет усталость от быта и желание поменять свою жизнь. Черная курица снится к ссоре и разлуке.
Много кур во сне символизирует склочный коллектив. Возможно, на работе о вас начнут плохо говорить, могут появиться завистники. Если куры громко кудахчут, вас ждет начальник-тиран.
Куры, которые во сне клюют зерно, снятся к обогащению законным путем. Если приснились цыплята – ждите пополнения в семье или приезда родственников. Покупка курицы во сне символизирует надвигающееся счастье.
Если во сне вы ели куриное мясо, пора сходить к врачу и заняться своим здоровьем. Петух, который гнался за курицей, символизирует врага или недоброжелателя. Стоит присмотреться к своему окружению после такого сна.
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