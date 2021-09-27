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Сонник
К чему снятся куры

К чему снятся куры

Появление самой распространенной домашней птицы во сне может говорить о многих вещах. Важно учитывать детали сновидения.
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Кур принято считать олицетворением домашнего хозяйства и хранительницами очага. Однако их можно ассоциировать со сплетницами и завистницами.

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Куры снятся женщинам по разным причинам. Это может означать, что скоро вас ждут приятные домашние хлопоты, посиделки с друзьями и даже прибавление в семье.

Живые куры во сне предвещают гостей и встречи. Если кур много, ждите улучшение материального благосостояния. Если живые курицы снятся женщине, ей стоит ждать приятного подарка в ближайшее время.

Куры и петух снятся к проблемам в личной жизни и возможному появлению соперницы. Белая курица снится к новым отношениям и повышению на работе.

Если вам приснилась мертвая курица, скоро вас настигнет усталость от быта и желание поменять свою жизнь. Черная курица снится к ссоре и разлуке.

Много кур во сне символизирует склочный коллектив. Возможно, на работе о вас начнут плохо говорить, могут появиться завистники. Если куры громко кудахчут, вас ждет начальник-тиран.

Куры, которые во сне клюют зерно, снятся к обогащению законным путем. Если приснились цыплята – ждите пополнения в семье или приезда родственников. Покупка курицы во сне символизирует надвигающееся счастье.

Если во сне вы ели куриное мясо, пора сходить к врачу и заняться своим здоровьем. Петух, который гнался за курицей, символизирует врага или недоброжелателя. Стоит присмотреться к своему окружению после такого сна.

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Фото: Siegfried Kuttig / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 04:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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