Молодые режиссеры получат единую линию развития от "ЦДР" до "Ленкома" – Панков

Театр "Ленком" и Центр драматургии и режиссуры (ЦДР) готовятся к объединению. Об этом стало известно благодаря заявлению художественного руководителя обоих театров Владимира Панкова.

Он подчеркнул, что этот симбиоз двух площадок принесет только пользу, как с творческой, так и с административной точки зрения. По его словам, объединение позволит создать "единую линию развития" для молодых и талантливых режиссеров и актеров, начиная от учебных заведений и заканчивая профессиональной сценой.

Согласно планам, ЦДР станет структурным подразделением театра "Ленком", а его руководителем останется Глеб Гришунин. Это решение открывает новые горизонты для творческого роста и экспериментов, предоставляя молодым артистам возможность развиваться в рамках единого театрального пространства. Панков заверил, что данное объединение не повлияет на коллектив и репертуар «Ленкома», и все культовые постановки останутся в программе.

История театра "Ленком" началась в 1927 году, когда он был основан как Театр рабочей молодежи. В 1937 году он объединился с театром-студией Рубена Симонова и получил свое нынешнее название. В 2019 году театру было присвоено имя Марка Захарова, который более 40 лет возглавлял коллектив и оставил значительный след в истории театра. Его уход стал тяжелой утратой для всех поклонников искусства.

Центр драматургии и режиссуры, основанный в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным, зарекомендовал себя как важная площадка для молодых талантов. Он предоставляет выпускникам театральных вузов возможность экспериментировать и адаптироваться к профессиональной среде. Объединение с "Ленкомом" позволит ЦДР укрепить свои позиции и расширить возможности для новых проектов.