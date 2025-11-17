Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"
13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции
21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства
Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"

Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"
121

Современный театр в Москве активно экспериментирует, предлагая зрителям свежие взгляды на классические произведения. Режиссеры не боятся нарушать традиции, создавая уникальные интерпретации известных пьес. В этом материале мы расскажем о самых интересных спектаклях, которые можно посетить с помощью сервиса "Мосбилет".

"На дне" в театре "Модерн"

Даты: 19 ноября, 2 и 17 декабря

Адрес: Спартаковская площадь, дом 9/1

Возрастное ограничение: 16+

Режиссер Юрий Грымов предлагает зрителям новую интерпретацию пьесы Максима Горького «На дне». В его версии действие перенесено на современную Рублевку, где герои, облаченные в одежду известных брендов и наслаждающиеся дорогими напитками, сталкиваются с теми же проблемами, о которых говорил автор более ста лет назад. Грымов сохраняет текст пьесы без изменений, но обрамляет его в контекст современной жизни. Актеры, среди которых Александр Борисов, Алексей Багдасаров и Надежда Меньшова, демонстрируют глубокие эмоции и внутренние конфликты своих персонажей, что позволяет зрителю по-новому взглянуть на знакомые темы. Спектакль заставляет задуматься о вечных вопросах человеческого бытия и социального устройства. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет", который предлагает удобные условия для покупки.

"Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке

Даты: 18 и 19 ноября, 16 и 17 декабря

Адрес: улица Земляной Вал, дом 76/21, строение 1

Возрастное ограничение: 18+

Юрий Муравицкий обращается к знаменитой комедии Мольера "Тартюф", превращая ее в яркое представление в духе уличной комедии дель арте. Актеры, облаченные в экстравагантные костюмы и грим, напоминающие стиль барокко, создают атмосферу средневекового театра. Спектакль отличается необычным подходом к игре: актеры должны двигаться и говорить гротескно, что придает постановке особую комическую нотку. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о социальных вопросах, таких как обман и лицемерие. Муравицкий мастерски сочетает элементы традиционного театра с современными тенденциями, создавая уникальную атмосферу. Билеты на спектакль также доступны через сервис "Мосбилет", который предлагает широкий выбор мест и удобный интерфейс для покупки.

"Слуга двух господ" в Театре имени Пушкина

Даты: 6 декабря

Адрес: Тверской бульвар, дом 23

Возрастное ограничение: 16+

Форму дель арте получила и еще одна известная пьеса — комедия положений «Слуга двух господ» Карло Гольдони. В постановке все того же Юрия Муравицкого соединены традиции итальянского площадного театра и русского скоморошества. Сюжет остался нетронутым: пройдоха Труффальдино из Бергамо нанимается одновременно к двум хозяевам, чтобы подзаработать, и тщательно это скрывает, постоянно попадая в самые нелепые ситуации. Четвертая стена, как и в любом спектакле дель арте, полностью разрушается — зрители становятся полноправными участниками действа: артисты шутят с ними, импровизируют, реагируют на их слова.

"Преступление и наказание" в Театре имени Гоголя

Даты: 15 и 22 ноября, 6 и 27 декабря

Адрес: улица Казакова, дом 8

Возрастное ограничение: 16+

"Преступление и наказание" Антона Яковлева — это не дословная инсценировка знаменитого романа Федора Достоевского. Сюжет разворачивается в полусне-полубреду Родиона Раскольникова, помещенного в тюремный лазарет. В деле об убитой старухе — и заодно в его собственных страхах и сомнениях — пытаются разобраться знакомые ему люди, живые и мертвые.

Современные спектакли в московских театрах предлагают зрителям возможность взглянуть на классические произведения с новой стороны. Эксперименты режиссеров открывают новые горизонты и позволяют глубже понять знакомые истории. С помощью сервиса "Мосбилет" каждый желающий может легко приобрести билеты на интересующие спектакли и стать частью этого увлекательного театрального опыта. Не упустите шанс увидеть непривычную классику в исполнении талантливых артистов!

17 ноября 2025, 13:49
Фото: Театр имени Пушкина
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции
В Москве состоялось важное событие в сфере здравоохранения: в Морозовской детской городской клинической больнице открылся инновационный центр ранней помощи для детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркивая значимость данного проекта для медицинской инфраструктуры столицы.

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства
Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление о предотвращении покушения на жизнь известного украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского. Это событие привлекло внимание общественности не только из-за его серьезности, но и из-за предполагаемой связи с экс-депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым, который был признан иностранным агентом в России.

Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины

Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины
Каждый москвич видел их: старинные особняки, спрятанные за строительной сеткой, – молчаливые призраки прошлого, чью судьбу, казалось, уже не спасти. Но за последние 14 лет город провернул беспрецедентную операцию по их воскрешению. С 2011 года в Москве действует масштабная программа, благодаря которой новую жизнь получили уже более 2,3 тысячи исторических зданий.

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике
Сказка о Щелкунчике и Мышином короле, написанная Гофманом более 200 лет назад, стала неотъемлемым символом зимних праздников. В этом году московские театры предлагают удивительное разнообразие постановок: от классического балета до футуристического квеста и кукольного представления.

"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым

"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым
Столичные театры предлагают огромный выбор спектаклей на любой вкус – от нестареющей классики до совершенно новых, неожиданных прочтений. «Маленький принц» в Театре сатирыФилософская притча Антуана де Сент-Экзюпери оживает на сцене Театра сатиры.

